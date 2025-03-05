محافظ المنوفية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، طارق أبو حطب رئيس حي غرب ، محمد الزرقاني رئيس حي شرق شبين الكوم.

تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه على مساحة 2490م2 بإجمالي 28 فصل دراسي تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي، ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم ، وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمة إلى أن نسب التنفيذ بالمدارس يسبق المخطط الزمنى المقرر بفضل دعم وجهود محافظ المنوفية كأولوية أولى وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

فيما تفقد المحافظ أعمال إنشاءات مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم بحجم استثمارات 90 مليون جنيه، يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع وتنفيذ خطط مستقبلية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس التجريبية بنطاق المراكز والمدن وخاصة التي يوجد بها كثافات طلابية كبيرة وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه منذ توليه حقيبة المحافظة حرص على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه ذات أولوية أولى وأحد أهم محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته، لافتاً إلى أنه قد اتخذ حزمة من الإجراءات والتسهيلات للنزول بالسن بالمدارس التجريبية بنطاق المحافظة لاستيعاب الأطفال المتقدمين ممن تجاوزوا ال5 سنوات وذلك من خلال توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة وتوسعات لزيادة قاعات الفصول الدراسية ، مشيرا إلى العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 3 مدارس تجريبي " مدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات بحي شرق، مدرسة للمدرسة التجريبية المتكاملة للغات بقرية البتانون " الأمر الذى سيساهم في إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بقطاع التعليم وتضعه على رأس منظومة العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية ، مشيراً حرصه على التعاون التام مع كافة الجهات للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة والعمل علي تحسين جودة التعليم والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار لخدمة أبنائنا الطلاب.

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