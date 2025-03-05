الموسم السينمائي على خط المنافسة مع دراما رمضان.. نقاد: زحام المسلسلات سيؤثر

هناك عدد كبير من العوامل تؤثر على الموسم السينمائي الحالي خلاف الوجبة الدرامية خلال شهر رمضان، نرصد لكم آراء النقاد حول التحديات التي تواجه الموسم السينمائي ومنافسة الدراما الرمضانية.

يواجه الموسم السينمائي عدد كبير من التحديات التي قد تؤثر على الموسم السينمائي والأفلام المعروضة حالياً، وأبرز تلك التحديات:

وجبة درامية دسمة في الموسم الرمضاني

يقدم الموسم الرمضاني وجبة درامية دسمة لكل الجمهور المصري والعربي، ويكون التنوع الفني هو سيد الموقف خلال الموسم الرمضاني، وهو ما يجعل المشاهد يتشبع بالأعمال الفنية بشكل كبير.

كوكبة من النجوم

تعتبر مشاركة كوكبة من النجوم في الموسم الدرامي لرمضان، واحده من التحديات الهامة التي تواجه الموسم السينمائي الحالي، وذلك لأن أحد عناصر الجذب للسينما هو جمهور كل نجم يقدم فيلم خلال الموسم، وهو ما أصبح يوفره الموسم الدرامي لشهر رمضان، خلال السنوات الأخيرة.

ضيق الوقت

يعتبر عنصر الوقت أحد أبرز الصعوبات التي قد يوجهها الموسم السينمائي خلال شهر رمضان الكريم، وذلك للكثير من العادات والطقوس الدينية، خلاف عدد ساعات الصيام طوال اليوم، إلى جانب تبادل الزيارات العائلية، وهو ما يضعف فرص الذهاب لدور العرض السينمائي خلال الشهر.

من جانبها؛ أكدت الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، أن الموسم السينمائي سيواجه بعض الصعوبات خلال شهر رمضان، وذلك بسبب الزخم الدرامي الموجود على مدار الشهر.

وأضافت شاهندة في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الموسم الرمضاني يلقي بظلاله بشكل كبير سواء على مستوى الطقوس الدينية والزيارات، وأيضاً على مستوى الدراما، ولكن هناك فرص للموسم السينمائي رغم أنها ضئيلة إلا أنها موجودة.

وأكملت حديثها أن الكثير من المنتجين توجهوا إلى خلق موسم العيد على مدار السنوات الماضية، وذلك للابتعاد عن منافسة الموسم الدرامي الرمضاني.

وفي سياق مغاير علقت الناقدة الفنية رحاب هاني، على تلاقي الموسم السينمائي الحالي مع موسم دراما رمضان، بأنه لا يمثل عائق كبير كما يعتقد البعض، وذلك لأن العمل الجيد يفرض نفسه تحت أي ظروف.

وتابعت الناقدة الفنية رحاب هاني في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن السينما بشكل عام في مرحلة تغيير جلد، بموجه شبابية لوجوه تتصدر المشهد السينمائي للمرات الأولى، وهو ما يجعلنا نتعاطف مع الموسم الحالي.

وأكدت أننا بطبيعتنا نميل إلى وضع عناوين وتصنيفات مثل الموسم الرمضاني وموسم العيد السينمائي وهكذا، ولكن في الاخير الفن متاح طوال العام سواء على مستوى دراما الأوف سيزون مع دراما رمضان، وأيضا المواسم السينمائية المتلاحقة.

أفلام الموسم السينمائي

الدشاش

يعود الفنان محمد سعد للسينما بعد غياب، من خلال فيلم "الدشاش"، والذي يقدم من خلاله لوك فني مغاير عن الشخصيات التي قدمها والأعمال الكوميدية السابقة.

الفيلم بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، نسرين امين، نسرين طافش، زينة، والإخراج سامح عبد العزيز.

بضع ساعات في يوم ما

يشارك ضمن الموسم السينمائي الحالي فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، عن رواية الكاتب محمد صادق، وهو ما يمثل رهان وتحدي بين الجمهور والكاتب.

يضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، هشام ماجد، محمد سلام، هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، أسماء جلال، عن رواية الكاتب محمد صادق والإخراج مازن المصري.

الهنا إللي أنا فيه

يقدم فيلم "الهنا إللي أنا فيه"، جرعة كوميدية للاسرة، وينتمي لطبيعة الأعمال الاجتماعية، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم.

فيلم "الهنا إللي أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، مريم الجندي، حاتم صلاح، تأليف أيمن بهجت قمر والإخراج خالد مرعي

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

يشارك فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، ضمن فعاليات الموسم السينمائي الحالي.

تم عرض الفيلم بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الـرابعة، وحقق اشادات كبيرة، بعد طرحه ضمن افلام المنافسة الرسمية بالمهرجان.

الفيلم بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سما ابراهيم، والإخراج خالد منصور.

الحريفة ٢

يشارك فيلم "الحريفة ٢" الريمونتادا، بالموسم السينمائي الحالي، بعد طرحه بدور العرض السينمائي خلال الأيام القليلة الماضية.

الفيلم بطولة نور النبوي، نور إيهاب، أحمد بحر، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، خالد الذهبي، والإخراج كريم سعيد.

٦ أيام

يشارك الفنان الشاب أحمد مالك في الموسم السينمائي الحالي بفيلم "٦ أيام"، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً منذ طرحه بدور العرض السينمائي.

الفيلم بطولة أحمد مالك، ايه سماحة، مالك عماد، مصطفى حسني، مالك ياسر، والإخراج كريم شعبان.

"لأول مرة"

يشارك الفنان عمر الشناوي والفنانة تارا عماد، في البطولة السينمائية الأولي لهم، بفيلم "لأول مرة"، ضمن فعاليات الموسم السينمائي الحالي.

الفيلم بطولة تارا عماد، عمر الشناوي، نبيل عيسى، عايدة رياض، رانيا منصور، والإخراج جون إكرام

"سنو وايت"

يشارك فيلم "سنو وايت"، في الموسم السينمائي الحالي، ورغم أن الفيلم شارك فيه عدد من النجوم، إلا أنه لم يحقق النجاح المنتظر.

الفيلم بطولة مريم شريف، كريم فهمي، محمد ممدوح، نهال كمال المهدي، محمد جمعة، صفوة، تأليف وإخراج تغريد عبدالمقصود.

الهوى سلطان.. "استمرار في المنافسة"

يشارك فيلم "الهوى سلطان" بالموسم السينمائي الحالي، حيث حقق الفيلم نجاحاً كبيراً منذ اليوم الأول بطرحه بدور العرض السينمائي، ولاقي قبول وإشادة النقاد، وتربع علي شباك إيرادات السينما خلال تلك الفترة.

الفيلم بطولة منه شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، والإخراج هبة يسري.

سكر ٢

تقدم الفنانة ماجدة ذكي مشاركة سينمائية بفيلم "سكر ٢"، وذلك ضمن فعاليات الموسم السينمائي الحالي.

الفيلم بطولة ماجدة ذكي، حلا الترك، ريهام الشنواني، ياسمينا العبد، محمد ثروت، معتز هشام، والإخراج تامر المهدي.