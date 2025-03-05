طلاب جامعة حلوان يبتكرون 28 مشروعًا

فاز طلاب جامعة حلوان نجاحًا بالدعم المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن برنامج "مشروعي بدايتي" للعام 2024-2025.

حيث نجح الطلاب من مختلف كليات الجامعة في التغلب على المنافسة خلال 28 مشروعًا مبتكرًا تغطي مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والهندسة والعلوم التطبيقية والمبادرات المجتمعية.

تركزت المشروعات على معالجة قضايا حيوية مثل إعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والابتكارات الاجتماعية.

واكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على أن هذا الدعم يعزز مكانة الجامعة كمركز متقدم للابتكار والبحث العلمي، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال دعم الطاقات الشابة المبدعة.

وأفاد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المشروعات الفائزة شملت مبادرات متميزة مثل "أصل الصنعة" لدعم الحرف اليدوية، ومشروع "كنوز منسية"، بالإضافة إلى مشاريع تكنولوجية متقدمة مثل تصميم أحذية رياضية تحول الحركة إلى طاقة متجددة، وسترات ذكية مزودة بألواح شمسية، وروبوتات متنقلة ذكية.

وتنوعت المشاريع الفائزة بالمنحة لتشمل مجموعة متميزة من الابتكارات والمبادرات، وهي كالتالي:

مشروع مبادرة دعم الحرف اليدوية – (أصل الصنعة) المقدم من الطالبة جورجينا جمال فايق سعد

مشروع كنوز منسية المقدم من الطالبة صفية خالد محمد عبد الغفار.

مشروع نموذج صناعي لجهاز مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء المقدم من الطالب روان خالد فوزي أحمد.

مشروع إعادة تدوير البلاستيك: إنشاء مشروع لتجميع وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية في المجتمعات المحلية مع التركيز على توعية الناس بأهمية التقليل من استخدام البلاستيك المقدم من الطالب محمود علي محمود.

مشروع تعزيز الوعي الثقافي بمرض التوحد والتخفيف من أعراضه من خلال استخدام تقنيات الملابس الذكية للطلاب المقدم من الطالبة سلمى عاطف محمد.

مشروع دور الملابس الذكية في تعزيز الوعي الصحي من خلال مراقبة الوظائف الحيوية المقدم من الطالبة ضحى نصر علي إبراهيم.

مشروع تصميم سترات ذكية مزودة بألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية للعاملين في المواقع المفتوحة المقدم من الطالبة رحاب مصطفى عبد السيد.

مشروع تصميم أحذية رياضية مبتكرة لتحويل الحركة إلى طاقة متجددة المقدم من الطالبة فاطمة طه مصطفي.

مشروع جيرو بلس المقدم من الطالب انورين وليد حسن إسماعيل.

مشروع ركن السيارات الذكي الممكن بتقنية الاتصال مع كل شيء باستخدام نظام لينكس المدمج المقدم من الطالب عبد الفتاح معوض عبد الفتاح.

مشروع رادار اختراق أرضي معزز بالذكاء الاصطناعي محمول على عربة أرضية غير مأهولة المقدم من الطالب محمد طارق محمد.

مشروع المحيط المعرف بالبرمجيات المقدم من الطالب هشام سيد خليل.

مشروع تصميم وتصنيع ماكينة اختبار إجهاد الكلال المقدم من الطالب احمد حسين محمود.

مشروع اختبار الشبكات اللاسلكية المقدم من الطالب محمد محمود احمد.

مشروع فارز النفايات الذكي المقدم من الطالب شرف جمال شرف.

مشروع إنتاج الكربون النشط من المخلفات العضوية باستخدام مكمورة فحم صديقة للبيئة المقدم من الطالب احمد محمد عبد المجيد.

مشروع محور الحصاد المقدم من الطالب محمد حمدى محمد.

مشروع تصميم وتطبيق نظام توليد وتخزين الهيدروجين الأخضر المقدم من الطالب حسن محمد عبد الله.

مشروع إنتاج الفحم العضوي من المخلفات كبديل مستدام للوقود الصلب في صناعات الطوب والمسابك والصناعات الثقيلة المقدم من الطالبة ندى سامي عبد السميع.

مشروع استغلال مخلفات بذور التمر بمرسى مطروح لإنتاج زيت فاخر لإدخاله في منتجات متعددة المقدم من الطالب يحيى محمد وهيدى.

مشروع معالج ذكي متنقل لجمع القمامة آليًا المقدم من الطالب محمد عمرو محمد.

مشروع روبوت متنقل ذاتي للمستودعات المقدم من الطالب ادهم عمرو الخضرى.

مشروع ماكينة تصنيع إطارات السيارات الكهربائية من عبوات الألومنيوم المقدم من الطالب نورهان هانى فهمى.

مشروع التحويل المحفز للنفايات غير القابلة لإعادة التدوير إلى طاقة باستخدام غازات العادم الساخنة المقدم من الطالب احمد محمد احمد.

مشروع الروبوت المتسلق بالمستودع المقدم من الطالبة مارى عماد بولس.

مشروع وضع حلول لاستخدام الطاقة الجديدة وتحفيز المواطنين (عربة حملات إعلانية ذكية) المقدم من الطالبة اسراء احمد منصور.

مشروع توليد الكهرباء من خلايا وقود هيدروجينية محلية الصنع تستهلك الهيدروجين الأخضر النقي الناتج من المياه المحلاة المقدم من الطالب محمد اشرف احمد.

مشروع طابعة ثلاثية الأبعاد ذات 4 محاور دورانية المقدم من الطالب أحمد صبحي محمد.



يذكر ان برنامج "مشروعي بدايتي"يهدف إلى تعزيز روح ريادة والابتكار لدى الشباب، وإتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الدعم المالي والتقني لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.



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