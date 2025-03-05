أفادت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، إصابة 3 من الشرطة الإسرائيلية في أعمال شغب ليهود متشددين وسط القدس المحتلة، اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، اوضح مراسل القاهرة الإخبارية، ان هناك حالة من الهلع والخوف في غزة بعد تلميح قيادات الاحتلال باحتمالية عودة الحرب مجددا.

وحول موقف الشارع الفلسطيني عن القمة العربية بالقاهرة، أوضح أن الفلسطينيين تابعوا تفاصيل القمة العربية بالقاهرة وكان التعويل على هذه الخطة، وما ينتظره اليوم هو التبني الدولي للخطة البديلة عن خطة ترامب وتهجير الفلسطينيين.

وتابع: "الخطة المصرية تضمنت مسارات متباينة منها المسار التنموي، والمسار السياسي المتعلق بحل الدولتين والمسار الأمني لإعادة تدريب العناصر الأمنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني".