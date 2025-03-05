الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلي تقدم الأمطار للقاهرة الكبرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد ومناطق من شمال الوجه البحرى.

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تتقدم للداخل لتصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع تقدم ساعات النهار تكون رعدية أحيانا.

واوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الانحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم الأربعاء امطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى، وأمطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الوجة البحرى وتمتد خفيفة ورعدية على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشرقية وسيناء .

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 11 درجة .