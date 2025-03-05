عبد الرازق يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الأسباني بيدرو رولان

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس بيدرو رولان رئيس مجلس الشيوخ الاسبانى والوفد المرافق له والذى يقوم بزيارة رسمية لمصر حاليا.

تأتى الزيارة تلبية لدعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لتوطيد أواصر التعاون البرلمانى بين المجلسين.

رحب المستشار "عبد الرازق" بنظيره الإسباني، مؤكدا أهمية العلاقات التاريخية بين مصر و إسبانيا و حرص مجلس الشيوخ على تدعيم العلاقة الثنائية مع مجلس الشيوخ الاسبانى، معربا للوصول بها إلى أعلى المستويات لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين فى مختلف المجالات

و ثمن رئيس مجلس الشيوخ المصرى الموقف الإسباني الداعم للقضايا العربية فى البرلمان الأوروبي و الإتحاد الأوروبي وغيرها من المحافل الدولية، مشيدا بموقف أسبانيا من القضية الفلسطينية القائم على ضرورة إحترام القانون الدولى و الأعراف الدولية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ الاسبانى عن سعادته بتواجده فى مصر، مؤكدا أن هذه الزيارة تعبر عن تقديره و الوفد المرافق له لمصر و دورها التاريخي فى المنطقة، مؤكدا أمنيته أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين المجلسين فى الفترة القادمة للوصول بالعلاقات بينهما إلى آفاق أرحب.

و أشاد " رولان" بجهود مصر و دورها بقيادة الرئيس السيسي لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة منوها بدورها الهام فى إنفاذ المساعدات لأهالي غزة و رؤيتها فى إعمار قطاع غزة.

شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المجلسين، وحضر اللقاء النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ؛ المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس ، النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعى، النائب محمد منظور والسفيرة هبة زكي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.