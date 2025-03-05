وزيرا خارجية أوكرانيا ومالدوفا يناقشان تنسيق الجهود لعضوية الاتحاد الأوروبي

ناقش وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها ونظيره المالدوفي ميهاي بوبسوي هاتفيا تنسيق الجهود والتعاون والشراكة بين بلديهما على مسار العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وقال سيبيها - حسبما نقلت عنه وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، اليوم الأربعاء: "إن أوكرانيا ومولدوفا تشتركان في مستقبل مشترك في الاتحاد الأوروبي وتلتزمان بتعزيز شراكتهما على هذا المسار".

وكانت أوكرانيا ومولدوفا قد وقعتا الشهر الماضي على مذكرة تعاون تستهدف تعزيز جهودهما إزاء الاندماج في الاتحاد الأوروبي والانضمام إليه بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرة فيما يتعلق بالحكم الديمقراطي والسياسات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وقد حصلت كييف على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022، ثم أوصت المفوضية الأوروبية بإجراء محادثات الانضمام للاتحاد مع أوكرانيا ومولدوفا في نوفمبر 2023، ووافق المجلس الأوروبي على ذلك في ديسمبر من العام ذاته.

وتسعى مولدوفا كمرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي إلى الحصول على عضويته بحلول عام 2030 ولكنها تظل ملتزمة بوضعها المحايد، ولا تسعى للانضمام لحلف الشمال الأطلسي (ناتو) غير أنها تخطط لتعزيز الشراكات مع دول مختلفة ومنظمات دولية لتعزيز قدراتها الدفاعية.

