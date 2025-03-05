"الزراعة" تستعرض أنشطة مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس خلال فبراير

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، خول تبرز أنشطة وجهود المشروع خلال شهر فبراير الماضي.

وأشارت مدير المشروع، إلي انه تم خلال فبراير الماضي، وفيما يتعلق بعينات الفحص الميكروسكوبي لبطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم، فقد بلغ اجمالي ما تم فحصه منذ بداية الموسم وحتى الآن حوالي ٤٣٢ الفا و ٣٦٠ طنا، بما يعادل حوالي ١٦ الفا و ٧١٨ عينة، من بينها ٣٥٣ الفا و ٨٧٩ طنا، تمثل ١٣ الفا و ٨٢٦ عينة، تم فحصها خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضحت انه قد بلغ اجمالي عينات الفحص الظاهري للبطاطس عمر ٧٥ يوم من الزراعة، حوالي ٧٠٢٨ عينة للعروة الشتوية، و ٣٥٣ عينة للعروة الصيفية، من بينها ١٩٤١ عينة للعروة الشتوية و ٢٦٩ للعروة الصيفية خلال شهر فبراير.

واوضحت أنه فيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، فيجرى مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من مهندسى المناطق الخالية عن طريق التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلا عن إصدار تقارير ومؤشرات عن أداء اعمال مهندسي المناطق الخالية.

وتابعت مدير المشروع انه تم تحميل حوالي 754 صورة فضائية، لمتابعة زراعات العروة الشتوية والصيفية لرصد جميع التغيرات داخل المناطق الخالية من حيث: اسلوب الري، التشجير، و المساحة، لافتة إلى أنه تم تأسيس عدد 17 بيفوت و12 حوشة، بمساحة إجمالية 2454 فدان داخل المناطق الخالية ليصبح اجمالي عدد البيفوتات 4131 بيفوت والحوش 271 حوشة، داخل قاعدة البيانات الجغرافية وإجمالي مساحة المناطق الخالية حوالي 619 ألف فدان.

وقالت بلابل أنه تم أيضا إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية _العروة التصديرية_ لموسم 2024 /2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 968 بيفوت بمساحة 79 الف فدان، كذلك تم ادخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 260 بيفوت بمساحة 19 الف فدان ومازال تحقيق الزراعات مستمراً.

وأوضحت أنه تم أيضا إجراء تحليلات: ملوحة التربة، الكلوروفيل وكذلك المحتوى المائي للمجموع الخضري، باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية والصيفية، فضلا عن ادخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 7381 عينة، كذلك متابعة الحصاد للعروة الشتوية لموسم 2024 /2025 حيث يتم متابعة الحصاد يومياً.

وأعلنت مدير المشروع انه تم اتاحة ٣ منافذ يتم من خلالها طرح البطاطس للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك ايمانا من المشروع بالدور الذي يمكن ان يقوم به في المساعدة علي رفع المعاناه تجاه المواطنين ومحاربة الغلاء وذلك من خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة الزراعة، حيث تم فتح المنفذ الدائم الموجود بالمشروع، ومنفذ نادي الزراعيين، كذلك منفذ بمركز البحوث الزراعية.