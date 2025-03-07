شوقي يستغل فترة التوقف الدولي لحسم ملف تجديد عقود نجوم الفريق

يسعى مسئولو النادي الأهلي للإنتهاء من ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي بعد تعثر مفاوضات التجديد في الفترة الماضية ودخولهم الفترة الحرة ويحق لهم التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.

وتنتهي عقود كل من محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمزة علاء بنهاية الموسم الحالي وسط حالة من الترقب بين جماهير القلعة الحمراء لمعرفة مصير نجوم الفريق.

وكلف مسئولو النادي الأهلي محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالتفاوض مع اللاعبين التي تنتهي عقودهم من أجل التجديد بعدما تعثرت المفاوضات التي قادها محمد رمضان في الفترة الماضية بسبب المقابل المالي.

ويضع محمد شوقي الرتوش الأخيرة على تجديد عقد الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم بعد الجلسات التي عقدها معهما في الأيام الأخيرة والموافقة على المقابل المادي الذي عرضه النادي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تجديد عقد ربيعة وياسر إبراهيم خلال فترة التوقف الدولي لقطع الطريق أمام العروض التي تلقاها الثنائى في الفترة الأخيرة خاصة رامي الذي تلقى أكثر من عرض كان أخرها من العروبة الإماراتي.

في المقابل يحاول مسئولو النادي الأهلي الضغط على الحارس الشاب حمزة علاء للموافقة على تجديد عقده مقابل السماح له بالانتقال على سبيل الإعارة بعدما تلقى أكثر من عرض عربي وأوروبي كان آخرها من الدوري الفرنسي.

وعقد محمد شوقي جلسة مع الحارس الشاب مؤخرا تحدث معه عن حاجة الأهلي لخدماته مع اقتراب اعتزال محمد الشناوي وأنه سيكون مستقبل النادي في السنوات المقبلة مع مصطفى شوبير.

أما محمد الشناوي حارس وقائد الفريق فما زال موقفه غامضا خاصة بعدما تلقى عدة عروض الرحيل بالإضافة لطلبه الحصول على راتب سنوي كبير جدا يتخطى الـ40 مليون جنيه في الموسم بالإضافة لوضعه بعض الشروط الخاصة بالإعلانات ونسبة المشاركة.

في السياق نفسه، استقر مسئولو النادي الأهلي على منح الضوء الأخضر للاعب الوسط عمرو السولية بالرحيل بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي وعدم التجديد له بفرمان من مارسيل كولر خاصة بعدما تخطى اللاعب سن الـ34 عاما، وكثرة الإصابات.

كما رفض مسئولو الأهلي فكرة تجديد عقد أكرم توفيق خلال الفترة المقبلة بعدما رفض اللاعب الشروط المادية للنادي وتوصل إلي اتفاق مع أحد الأندية القطرية قبل أن يتراجع.