الدنمارك ترفض ضم جرينلاند إلى أمريكا

رفضت الدنمارك، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جدد فيها دعمه لضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام الكونجرس.

وقال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن "ذلك لن يتحقق أبدا"، مضيفا أن الاتجاه الذي ستسير فيه جرينلاند يقرره سكانها بأنفسهم.

ولفت إلى أن ترامب عبّر عن تأييده لتقرير سكان الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، مصيرهم.

وكان الرئيس الأمريكي جدد، الليلة الماضية، في خطابه أمام الكونجرس، دعمه لانضمام جرينلاند إلى الولايات المتحدة، وشدد على أهمية الجزيرة للأمن القومي والعالمي، قائلا: "نحن ندعم بقوة حقكم في تقرير مستقبلكم، وإذا اخترتم الولايات المتحدة فنحن نرحب بكم".

