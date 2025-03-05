العالمي للسفر: الرقمنة والذكاء الاصطناعي يقودان ثورة في مستقبل السياحة

كشف مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC، ومجموعة Trip.com النقاب عن تقرير "تكنولوجيا تغير قواعد اللعبة: الاتجاهات المستقبلية في السفر والسياحة"، وذلك على هامش اليوم الثاني من فعاليات معرض بورصة برلين الدولي للسياحة ITB berlin، والذي يسلط الضوء على الابتكارات التي من المقرر أن تحدث ثورة في الصناعة.

ويستكشف التقرير 16 تقنية تحويلية تشكل المستقبل عبر أربعة اتجاهات رئيسية: التقنيات الرقمية، والتقنيات المالية، ومستقبل التنقل، والابتكارات الرائدة، حيث يشير إلى أنه بحلول نهاية العقد، لن تقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بأتمتة عمليات البحث والحجوزات للسفر فحسب، بل يمكنهم مطابقة الذكاء البشري عبر العديد من المهام، وتحويل السفر والسياحة كما نعرفه.

المؤتمر الصحفي للمجلس

وقال المجلس العالمي في بيانه اليوم: "قد تحل الحوسبة الكمومية قريبًا مشاكل تتجاوز تفكيرنا الجامح، من تحسين حركة المرور الجوي العالمية في الوقت الفعلي بكفاءة غير مسبوقة، إلى فتح الحدود التالية للسفر إلى الفضاء والسياحة في أعماق البحار، مما يجعل كليهما أقرب إلى الواقع، ومن المقرر أن تعود الرحلات الجوية الأسرع من الصوت بشكل مذهل، وتستعد شركة بوم تكنولوجي ويونايتد لنقل الركاب بسرعات مذهلة خلال السنوات الأربع المقبلة".

وتابع: "وفي الوقت نفسه، لن تعمل المدن الذكية التي تتميز بالسيارات بدون سائق والتنقل الجوي المتقدم على إعادة تشكيل أفضل الوجهات اليوم فحسب، بل ستفتح الأبواب أمام أماكن كان يُعتقد ذات يوم أنها بعيدة المنال، مما يعيد تعريف تجربة السائحين لمسافري الغد".

وقالت جوليا سيمبسون، رئيسة مجلس السفر والسياحة والمديرة التنفيذية له: "يشهد قطاع السفر والسياحة ثورة رقمية، من التخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي إلى التطورات في مجال استدامة الطيران، تعمل الابتكارات على إعادة تشكيل كيفية استكشافنا للعالم، ومع تحول المسافرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث والتكنولوجيا المتطورة لإلهامهم وحجز الرحلات في الوقت الفعلي، تتحول منصات مثل إنستجرام من بيع المنتجات إلى بيع التجارب، وفي الوقت نفسه، تفتح التكنولوجيا مغامرات جديدة خارج المسار المطروق، ومع تسارع الابتكار بوتيرة غير عادية، فإن الشركات التي تتبنى هذه التطورات اليوم ستكون رائدة الصناعة في المستقبل".

جوليا سيمبسون رئيسة المجلس

وقالت بون سيان تشاي، المديرة الإدارية ونائبة رئيس الأسواق الدولية في مجموعة Trip.com: "يتوقع المسافرون اليوم أن يكون التخطيط والحجز بديهيين وفعالين ومخصصين للغاية، ففي مجموعة Trip.com، نحن رواد في مجال المساعدة في السفر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الفائقة، والابتكارات لتلبية هذه التوقعات وحتى تجاوزها. يعد هذا التقرير أيضًا دليلاً أساسيًا للشركات التي تتطلع إلى البقاء في طليعة التغيير الرقمي السريع".

وتتضمن الرؤى الرئيسية من التقرير ما يلي:

الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في السفر - يرى 94٪ من قادة الصناعة أن الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية. شهدت المساعدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل TripGenie من Trip.com زيادة بنسبة 200٪ في الاستخدام في عام 2024، مما أحدث ثورة في تخطيط الرحلات وتجارب العملاء.

التطبيقات الفائقة تعيد تعريف السفر السلس - وجد استطلاع شمل 8000 مسافر أن 97٪ يريدون منصة واحدة تجمع بين الرحلات الجوية والفنادق والأنشطة والمدفوعات، لرحلة سلسة.

السفر الأخضر ينطلق – من أول رحلة عبر الأطلسي تعمل بالوقود المستدام بنسبة 100% لشركة فيرجن أتلانتيك، إلى توسعة الطاقة الشاطئية في ميناء ميامي، يتقدم قطاع السفر والسياحة نحو مستقبل أكثر استدامة.

السياحة الفضائية تنطلق – كانت السفر التجاري إلى الفضاء حلمًا بعيدًا، لكنها تقترب بسرعة من الواقع، مع تسارع البنية الأساسية والطلب بوتيرة غير مسبوقة.

ويؤكد التقرير على الحاجة الملحة للاستثمار في المهارات الرقمية والأطر التنظيمية لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهذه التقنيات، ومع تخطيط 91% من شركات السفر لزيادة استثماراتها في التكنولوجيا، أصبحت الصناعة على وشك التحول الأكثر أهمية منذ فجر الإنترنت.