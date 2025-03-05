محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بمنطقة مساكن النجدة بحي غرب شبين الكوم

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بتفقد آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات لتحقيق خطط الدولة وأهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين ، رافقه مدير مديرية الطرق ، رئيس حي شرق شبين الكوم، المستشار الهندسي للمحافظة .

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف المتكاملة بمنطقة مساكن النجدة ومتفرعاتها بحي غرب شبين الكوم بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، نسبة تنفيذ 90 % ، حيث جاري الإنتهاء من وضع الطبقة السطحية النهائية ، وأشار مدير مديرية الطرق أن مشروعات قطاع الرصف بالخطة الاستثمارية لحي غرب شبين الكوم للعام المالي 2024 _ 2025 بلغ 48 مليون جنيه، حيث تم نهو الأعمال بعدد من الشوارع المستهدفة بالخطة وجاري العمل علي قدم وساق في تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة باقي الشوارع وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتي تستهدف رضاء المواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود والإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لأعمال الرصف ، كما وجه بتوفير كراتين مواد غذائية لعمال مشروع وحدة الرصف بالمحافظة دعماً لهم .

كما تـــابع محافظ المنوفية أخر مستجدات أعمال تغطية محور المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد" بحي شرق شبين الكوم لإنشاء محور مرورى جديد، بجملة استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه، موجهاً بتكثيف الجهود ومراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة كونه شريان تنموي عظيم يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة .

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية الموقف التنفيذي ونسب إنجاز مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بنطاق حي شرق على مساحة 795م2 ، ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الإنجاز لدخوله الخدمة قريباً كصرحاً تنويرياً وثقافياً جديد لأبناء المنوفية ، مشيراً إلى أن المشروع يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم في رفع الوعي القومي لدى المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته المستمرة وتواجده الميداني للوقوف على حجم الأعمال وتذليل كافة المعوقات بالمشروعات المخطط تنفيذها لتحقيق المستهدف منها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين .

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