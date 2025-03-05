تأجيل محاكمة كروان مشاكل بتهمة سب ريهام سعيد لجلسة 27 مارس

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة سب وقذف المذيعة ريهام سعيد، لجلسة 17 مارس من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح مستانف حدائق القبة، بتأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل 4 أشهر، بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة وسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة، ولتنفيذ أحكام قضائية.

كان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة ووجهت اتهاما للتيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.