متحدث الصحة الفلسطينية: من خرجوا للعلاج خارج غزة لم تتجاوز نسبتهم 25%

قال الدكتور خليل دقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال يتلكأ في تنفيذ البروتوكول الإنساني الوارد في اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن من خرجوا للعلاج خارج غزة لم تتجاوز نسبتهم 25% من النسبة المفترض خروجها.

وأضاف متحدث الصحة الفلسطينية، أنه يجب الضغط على الاحتلال لتنفيذ الشق الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المرضى فارق الحياة بسبب عدم الخروج للعلاج خارج غزة.

وتابع متحدث الصحة الفلسطينية للقاهرة الإخبارية، أن معظم سكان قطاع غزة يبيتون في خيام مهترئة بسبب عدم وفاء الاحتلال بالتزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، و لا يوجد مخزونات طبية في قطاع غزة ومعظم المستشفيات تعمل بشكل جزئي.