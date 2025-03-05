التربية النوعية بالفيوم تفتتح المعرض الطلابي"طبيعة صامتة، رؤية رمادي"

افتتح الدكتورعاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "معرض طبيعة صامتة، رؤية رمادية" بكلية التربية النوعية تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني عبدالبديع، القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتورة سوزان عادل عيد، مدرس التصوير بالكلية والمشرف على المعرض، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 2025/3/5 بالكلية.

أكد الدكتورعاصم العيسوي، حرصه الدائم على حضور المعارض الفنية التي تنظمها الكلية، لدعم جهود أبنائها سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب لأنهم أصحاب مواهب حقيقية ورؤية متميزة.

وأشار الدكتور هاني عبد البديع، إلى دور كلية التربية النوعية في دعم المواهب الفنية بالكلية من أبنائها الطلاب، والتي تأتى على رأس أولويات إدارة الكلية، لافتا إلى أن المعرض يضم عددًا من اللوحات الفنية مختلفة الأفكار، استخدم الطلاب في تنفيذها خامة الفحم.

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