نشاط تنسيقية شباب الأحزاب في أسبوع

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدداً من الفعاليات والأنشطة المكثفة خلال الأسبوع الماضي، والتقى وفد التنسيقية وفدا من دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني أثناء زيارته للقاهرة، وذلك بالسفارة الصينية بالقاهرة، بناءً على دعوة من السفارة في إطار تعزيز العلاقات بين التنسيقية والحزب الصيني.



وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن جهودها لتعزيز الوعي السياسي وتحليل التطورات الدولية جلسة حوارية بحضور د. أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، لمناقشة آخر التطورات على الساحة العالمية عقب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية لفترة ثانية.



وخلال الأسبوع، أدانت التنسيقية و استنكرت قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في الإغاثة الإنسانية، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع.

وأكدت أن هذا القرار التعسفي يُفاقم من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يواجه المدنيون، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، أوضاعًا مأساوية من نقص الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتصعيد غير المبرر.

وأكدت التنسيقية أن منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي، كما تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لإعادة فتح المعابر فورًا، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وشددت التنسيقية على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وعلى أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ جميع مراحل وبنود وقف إطلاق النار، كما تؤكد أن وقف المساعدات الإغاثية كمحاولة جديدة للضغط على سكان القطاع نحو التهجير أمر بالغ الخطورة، يضر بأطر السلام في المنطقة.

ودعت التنسيقية جميع القوى الفاعلة دوليًا وإقليميًا إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك، وتوفير الحماية الإنسانية للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على غزة، تمهيدًا لحل سياسي شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.





وخلال الأسبوع استضافت التنسيقية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشباب والرياضة، استعرض الوزير خطط وبرامج الوزارة لدعم الشباب في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الرياضي في مصر.



واستضافت التنسيقية ، د.مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.

كما ثمنت التنسيقية الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن المصري، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

وتأتي حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، كخطوة مهمة في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم.

وأكدت التنسيقية دعمها الكامل لهذه الجهود، فإنها تشيد بالتوجه نحو التوسع في برامج الدعم النقدي المشروط، مثل "تكافل وكرامة"، وإجراءات تحسين الأوضاع المعيشية لمحدودي الدخل، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقديم حلول مستدامة تستهدف التمكين الاقتصادي بجانب الدعم المباشر.

كما ثمنت التنسيقية القرارات المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، وتحسين أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، ودعم العمالة غير المنتظمة بمنح مالية، وزيادة مخصصات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت التنسيقية أن هذه الخطوات تؤكد أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين، وتحقق الاستقرار والنمو في آنٍ واحد.

كما دعت التنسيقية إلى مواصلة تلك الجهود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لكل المصريين.



وخلال الأسبوع استضافت التنسيقية وفد من نقابة المحامين يضم الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين و عيسي ابو عيسي، حسام سعيد، وذلك في إطار السعي لتعزيز العلاقات وتفعيل التعاون المشترك بين مختلف الجهات ذات الصلة.



وخلال الأسبوع قام مركز بناء الكوادر بالتنسيقية بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، باستكمال برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" من خلال تقديم برنامج تدريبي لأعضاء حزب الغد، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الكوادر الشبابية من مختلف الأحزاب.



كما استضافت جامعة الفيوم، ثالث فعاليات مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "ابني وعيك" لبناء وعي الشباب المصري.



وخلال الأسبوع وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مذكرة تفاهم مع محافظة أسوان وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق التعاون المثمر والبناء بين التنسيقية وأسوان، وذلك تعزيزاً للتعاون المشترك وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

