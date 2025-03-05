وكيل تعليم دمياط يتفقد المدرسة اليابانية بكفر البطيخ

أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، جولة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية بكفر البطيخ، وذلك بحضور بكر عيد، مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية، والدكتورة ثناء محمد مديرة المدرسة والخبير الياباني إيتو سينسيه.

وتفقد خلال الجولة قاعات رياض الأطفال وفصول المرحلة الابتدائية والإعدادية وشارك الطلاب في ممارسة الأنشطة الرياضية بملعب المدرسة كما شاهد ممارسة الأنشطة التربوية للنشاط التوكاتسو.

وتحدث مع المعلمين لتشجيعهم على العمل وحثهم على مراعاة الطلاب، مشيدا بمستوى التلاميذ وانتظام سير العمل والدراسة.

وشهد خلال زيارته لقاء التبادل الثقافي بين المدرسة المصرية اليابانية بكفر البطيخ ومدرسة ميكوني الإعدادية بمدينة أوغوري بدولة اليابان عبر الإنترنت، بحضور ممثلي سفارة دولة اليابان في مصر.

وأوضحت الدكتورة ثناء محمد، مديرة المدرسة، أن هذا اللقاء يهدف إلى تنمية مهارات اللغة الإنجليزية وكسر حاجز التواصل مع مجتمع مختلف من حيث اللغة والثقافة، حيث قام تلاميذ الصف الأول الإعدادي بتجهيز عرض تقديمي للتعريف بأنفسهم وهواياتهم ومدرستهم ومحافظة دمياط، وأشهر المأكولات والعادات والتقاليد والملبس وتبادلوا الحوار حول المناهج الدراسية.

وفي ختام زيارته، أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لإدارة المدرسة والعاملين بها على جهودهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز التبادل الثقافي بين الطلاب.