وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية للقطاع الصحي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025 /2026، في إطار تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل توفير التمويل اللازم للمشروعات الصحية ذات الأولوية، مع تخصيص استثمارات لدعم برامج التدريب والتأهيل للكوادر الطبية، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان جودتها، مع التركيز على تحسين المؤشرات الصحية وتقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية، عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، فضلا عن تطوير أسطول سيارات هيئة الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد على أولوية تحسين صحة المواطنين كجزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء مجتمع أكثر إنتاجية وازدهارًا، وذلك من خلال تحديث المستشفيات، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لجميع المواطنين.

وأكد الاجتماع التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل البلاد، مشددًا على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة لكل المصريين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبد الوهاب، الوكيل الدائم لوزارة الصحة، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، بالإضافة إلى السيدة هبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط.

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