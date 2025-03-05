طلب إحاطة بشأن نقص أدوية المناعة والبيولوجي لأطفال المدارس بدمياط

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس النواب بمحافظة دمياط ، بطلب إحاطة للدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء ، بشأن نقص أدوية المناعة والبيولوجي في التأمين الصحي لأطفال المدارس ودون السن ، وأيضا معظم الأدوية بالتأمين الصحي بدمياط.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن نقص مثل هذه الأدوية ينذر بمشكلة كبيرة ويتطلب سفر أولياء الأمور ممن يقدرون لتحمل مصاريف السفر إلى عيادة التأمين الصحي بمدينة نصر للحصول ولو علي جرعة لاطفالهم ، في حين يجب صرفها من العيادة بدمياط.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب من الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء ، بسرعة إتخاذ إجراءات لتوفير أدوية المناعة والبيولوجي في التأمين الصحي لأطفال المدارس ودون السن ، ومعظم الأدوية بالتأمين الصحي بدمياط.

وناشدت عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط بضرورة تحويل طلب الإحاطة للجنة المختصة بمجلس النواب ، لبحث أمر نقص الأدوية في عيادة التأمين الصحي بدمياط.