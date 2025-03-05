اجتماع تنسيقي لمراجعة إجراءات مرور خط الغاز بطريق بني سويف- الفيوم

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الإجراءات والخطوات التنفيذية بشأن مرور خط غاز صب بطريق (بني سويف /الفيوم)، ضمن مشروع الغاز الطبيعي لمحطات تخفيض الضغط بمحافظة الفيوم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجوانب الفنية والهندسية للمشروع، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأعمال وفق معايير الجودة والسلامة المطلوبة، ومناقشة المتطلبات الخاصة بمرور الخط الجديد، حيث تم تكليف الزراعة بالتنسيق مركزيًا للحصول على الموافقات اللازمة ودراسة مدى إمكانية مرور خط الغاز ، مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والفنية.