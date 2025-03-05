عادل النجار: الجيزة أصعب وأكبر محافظة على مستوى الجمهورية

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، افتتاح وحدة رعاية طب اسري بمنطقة روضة السودان بمنطقة الدقي الاسبوع المقبل، كما يتم افتتاح مستشفى بولاق الدكرور الجديد، خلال شهرين، مشيرًا إلى أنها مستشفى عام عملاق.

وأضاف خلال لقائه مع الصحفيين والاعلاميين، أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في قطاع الصحة: منها إنشاء مبنى ضخم على مساحة 4000 متر بموقع مستشفى أم المصريين، واضاف إلى أن المستشفى موقعها محوري ويشهد محيطه أعمال تطوير ورفع كفاءة، ستشمل طلاء واجهات مباني وإنشاء جراج متعدد الطوابق لمنع الازدحام.

وأكد النجار، أنه جارٍ إنشاء مستشفى طوارئ جديد في مدينة أكتوبر، ومستشفى في حدائق أكتوبر، ووحدة صحية في كرداسة، ورفع كفاءة مبنيين في مستشفى أطفيح، وإنشاء بديل لمبنى متهالك في مستشفى العياط.

كما صرح" النجار" إن الجيزة أصعب وأكبر محافظة على مستوى المحافظات، فيها الحضر الممثل في الأحياء، والريف، والعشوائية، والبدو، مشيرًا إلى أنها تضم 10 أحياء و10 مراكز ومدن في الشمال والجنوب، وبها 10 ملايين مواطن.

وأكد محافظ الجيزة أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نفذت خلال مرحلتها الأولى العديد من المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات الخدمية الأساسية بقرى مركزي الصف وأطفيح، سيتم افتتاح عدد منها في 30 يونيو المقبل