الزمالك يرصد 3000 جنيه مكافأة لكل لاعبة حال الفوز في دوري الكرة النسائية

رصد مسؤولو نادي الزمالك مكافآت مالية للاعبات فريق الكرة النسائية بالنادي حال فوزهن في أي مباريات متبقية في دوري الكرة النسائية الجاري "بطولة حسم اللقب"، ضمن لائحة جديدة تم اعتمادها .

حيث تم رصد مبلغ 3000 جنيه لكل لاعبة حال الفوز في أي مباراة ، بهدف تحفيز اللاعبات.

ويسعى عادل حسين المدير الفني للفريق، للفوز في باقي المباريات المتبقية للتنافس على لقب بطولة الدوري الجاري، وعددها 9 مباريات في المرحلة النهائية من البطولة.

وكان قد نجح فريق الزمالك بالفوز على نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهم في الجولة الأولى من مسابقة حسم اللقب .

ويستضيف فريق الكرة النسائية بالنادي الزمالك، يوم الجمعة المقبلة الموافق السابع من مارس الجاري، نظيره فريق بيراميدز ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري للكرة النسائية "بطولة حسم اللقب".