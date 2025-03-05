ضبط 48 ألف لتر زيت ومواد غذائية غير مدون عليها الأسعار بالشرقية

شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي الرقابة ومحمد قورة وحاتم راضي المفتشين بالمديرية بالاشتراك مع حملة قطاع وسط وأبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات المفتشين بالقطاع للمرور على الأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس.

أسفرت الحملة عن ضبط 48 ألف لتر لبن حليب وزيت طعام خليط غير مدون عليهم سعر البيع للمستهلك، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 5038 جنح بلبيس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.