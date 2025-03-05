تسريب بيانات 2.3 مليون بطاقة مصرفية بسبب برمجيات خبيثة

كشفت شركة كاسبرسكي عن تسريب بيانات 2.3 مليون بطاقة مصرفية عبر الإنترنت المظلم، استنادًا إلى تحليل سجلات البرمجيات الخبيثة المتخصصة في سرقة المعلومات خلال 2023-2024.

وأظهر تقرير Kaspersky Digital Footprint Intelligence أن واحدة من كل 14 إصابة بهذه البرمجيات تؤدي إلى سرقة بيانات البطاقات الائتمانية، حيث تعرض ما يقرب من 26 مليون جهاز للاختراق، من بينها أكثر من 9 ملايين جهاز في عام 2024 وحده.

وتُستخدم برمجيات سرقة المعلومات في الاستيلاء على بيانات تسجيل الدخول، وملفات تعريف الارتباط، والمعلومات المالية، حيث تنتشر عبر روابط التصيد الاحتيالي، والمواقع المخترقة، والملفات الخبيثة المرفقة بالبريد الإلكتروني. وأبرز التقرير أن برمجيات Redline وRisepro وStealc كانت الأكثر نشاطًا خلال 2024، إذ استحوذت Redline على 34% من الإصابات، بينما شهدت Risepro ارتفاعًا حادًا في انتشارها، حيث ارتفعت من 1.4% في 2023 إلى 23% في 2024.

ودعت كاسبرسكي المستخدمين والشركات إلى اتخاذ تدابير وقائية، مثل تفعيل المصادقة الثنائية، ومراقبة الحسابات المصرفية، وتغيير كلمات المرور عند الاشتباه في تعرض البيانات للاختراق.

كما أطلقت الشركة منصة توعوية لمساعدة المستخدمين على حماية بياناتهم من هذه التهديدات الإلكترونية المتزايدة.