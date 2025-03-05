وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة تفقدية إلى شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات والوحدات التابعة للوزارة، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية السابقة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتطوير الأداء.

استهل الوزير جولته بزيارة خطوط الإنتاج الحربية، حيث تفقد مصانع إنتاج وتجميع الذخائر الثقيلة وقذائف الأعماق والفتيل الانفجاري، إلى جانب خط إنتاج بودرة الألومنيوم الذي خضع مؤخر لعملية تطوير شاملة، كما تابع إجراءات التخزين، لضمان التشغيل الآمن للشركة حاليا ومستقبلا.

كما شملت الجولة التفقدية مصنع الفورمالدهيد، المستخدم في صناعة الأخشاب، المطهرات، الصباغة، والبلاستيك، بالإضافة إلى خطوط إنتاج اليوريافورمالدهيد، الهكسمين، وأقراص الوقود الجاف، والتي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير أيضًا مصنع المطاط، الذي ينتج الأقنعة الواقية وغيرها من المنتجات المطاطية المستخدمة في الصناعات العسكرية والمدنية، إلى جانب مصنع الرزينة المستخدم في تصنيع البويات، والذي تم رفع كفاءته وافتتاحه في أكتوبر الماضي.

كما أشاد بأداء مصنع البويات، الذي ينتج الدهانات المتخصصة المستخدمة في المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الإسكان، الطرق، والكباري، بفضل خصائصها الفريدة التي تجعلها صالحة للاستخدام تحت الماء وفي جميع الظروف المناخية.

وشدد الوزير على ضرورة تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية، مع الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة خطوط الإنتاج وإطالة عمرها الافتراضي.

كما وجه بأهمية مراجعة خطط الإنتاج والتسويق، ومتابعة المخزون ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني، والتخلص الآمن من المخلفات وفق اللوائح القانونية.

وأكد الوزير على أهمية استمرار شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية في أداء دورها كأحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تعزيز الصناعة الوطنية.