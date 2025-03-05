الكرملين يرحب باستعداد زيلينسكي للتفاوض

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يقيم بشكل إيجابي استعداد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنه أشار إلى وجود مشكلة تتعلق بالحظر الذي فرضه زيلينسكي بنفسه على التفاوض مع موسكو.

وقال بيسكوف - ردًا على سؤال حول موقف الكرملين، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الأربعاء/ - "موقفنا إيجابي.. لكن المشكلة تكمن في من يجب أن يجلس على طاولة المفاوضات.. حتى الآن، لا يزال هناك حظر قانوني فرضه الرئيس الأوكراني على التفاوض مع الجانب الروسي.. لذلك، نقيّم الأمر بشكل إيجابي بشكل عام، لكن هناك تفاصيل لم تتغير بعد".

