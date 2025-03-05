الأرصاد تكشف موعد خروج "أخدود علوي بارد" من البلاد

الأربعاء 05/مارس/2025 - 01:35 م

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يطلق عليه "أخدود علوي بارد"، والذي يسبب تكاثر السحب المتوسطة والرعدية والركامية، ما يؤدي إلى هطول الأمطار في عدة مناطق.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن فرص سقوط الأمطار بدأت على الحدود الشمالية الغربية، وتحديداً في مطروح، ثم انتقلت إلى الإسكندرية، وتمتد هذه الأمطار إلى بعض محافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وأضاف أنه من المحتمل أن تمتد تلك الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء وشمال الصعيد، ولكن بدرجة أقل من حيث الشدة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة لن تشهد انخفاضاً ملحوظاً، ولكنها ستنخفض بمعدل درجتين فقط بينما سينتهي تأثير هذا المنخفض على البلاد يوم الجمعة المقبلة، حيث يخرج من الحدود الشرقية، ليعم الاستقرار على الطقس بشكل كامل يوم السبت المقبل.