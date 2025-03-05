الزمالك يعلن ضم المحترفة الغانية ابيجيل لصفوف الكرة النسائية رسميا

أعلنت الصفحة الرسمية لفريق الكرة النسائية بنادي الزمالك عن ضم اللاعبة المحترفة الغانية ابيجيل ساكيوا من صفوف نادي هساكاس الغاني رسميا لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال انتقالات يناير الأخيرة "المريكاتو الشتوي".



نجح مسؤولو فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك بضم اللاعبة ملك زيدان قادمة من وادي دجلة و اللاعبة نورهان عمرو رسميا قادمة من وادي دجلة لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة النسائية.

كما أعلن نادي الزمالك رحيل لاعبته هدافة الفريق الأول للكرة النسائية ، إليس أوجيبي لتنتقل إلي مسار ضمن انتقالات يناير الشتوية "الميركاتو الشتوي" .

ويستضيف فريق الكرة النسائية بالنادي الزمالك، يوم الجمعة المقبلة الموافق السابع من مارس الجاري، نظيره فريق بيراميدز ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري للكرة النسائية "بطولة حسم اللقب".



