بنك القاهرة يضخ 8.3 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل

حقق بنك القاهرة تمويلات بقيمة 8.323 مليار جنيه عبر مبادرة التمويل العقاري الموجهة لمحدودي الدخل، مستفيدًا منها نحو 58.655 ألف عميل حتى نهاية فبراير 2025.

ووفقًا لتقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استحوذ بنك القاهرة على 10.2% من إجمالي تمويلات المبادرة خلال الفترة محل التقرير.

وكشف التقرير أن إجمالي التمويلات المقدمة ضمن المبادرة من قبل البنوك والشركات وصل إلى 81.7 مليار جنيه، لتغطية احتياجات أكثر من 619.327 ألف عميل مع نهاية فبراير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن 22 بنكًا مشاركًا في المبادرة ضخّت تمويلات قيمتها حوالي 79.191 مليار جنيه، استفاد منها 599.512 ألف عميل، بما يعادل 96.9% من إجمالي التمويلات المقدمة.

في المقابل، خصصت شركات التمويل العقاري تمويلات بقيمة 2.514 مليار جنيه، استفاد منها نحو 19.815 ألف عميل، ما يعادل 3.1% من إجمالي التمويلات ضمن المبادرة.