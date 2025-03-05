محافظ بني سويف يتفقد مدرسة الشهيد سالم شعبان بالزيتون

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث تفقد مدرسة الشهيد سالم شعبان الإعدادية "بنات"بقرية الزيتون التابعة لإدارة تعليم ناصر، للاطمئنان على انتظام الدراسة خلال شهر رمضان، والتأكد من توفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، ضمن برنامج ميداني لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية التي تتماس مع احتياجات ومطالب واهتمامات المواطنين

رافق المحافظ خلال الزيارة: د.أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ،شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر،حيث كان في الاستقبال : نبيل محمد حسن مدير الإدارة ، نادي محمد حسين وكيل الإدارة،إلى جانب مديرة المدرسة إيمان عبد العزيز

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية، وتبادل الحوار مع الطالبات، وهنأهن بحلول شهر رمضان المبارك ، وتابع جانبا من شرح المدرسين في الفصول وأعمال التقييم الأسبوعية ،مشددًا على أهمية وضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس_خاصة خلال أيام شهر مضان الكريم _ والالتزام بخطة تدريس المناهج،بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة

وخلال تفقد المحافظ معرض المشغولات اليدوية والأنشطة الفنية المدرسية، توقف أمام أحد الأعمال الفنية من إعداد"الطالبة "ملك _بنت الشهيد سالم شعبان الذي تم إطلاق اسمه على المدرسة_،وتبادل معها أطراف الحديث ،مطالبا إياها بالفخر والاعتزاز بوالدها الشهيد وما قدمه في سبيل وطنه مثمنا تضحيات الشهداء من رجال قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة في الذود عن الوطن ، حيث عبرت " ملك "عن سعادتها بكونها نجلة الشهيد الذي اُستشهد إثر تصديه لهجوم من بعض العناصر الإرهابية في يناير 2014 أثناء أداء واجبه في تأمين إحدى النقاط الأمنية بالمحافظة

وطالب المحافظ ببذل مزيد من الجهد لتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وترسيخ مبادئ المواطنة والتأكيد على الثوابت الوطنية، وتخصيص جزء من الأنشطة للحديث عن المشروعات القومية،وربط الأحداث التاريخية بالمناسبات الوطنية والقومية،لاسيما وأننا نحتقل هذه الأيام بالعديد من الذكريات والأحداث الوطنية الفارقة في تاريخ الوطن،مثل ثورة 1919 "بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول "التي اتخذت منها بني سويف مناسبة للاحتفال بعيدها القومي سنويا تخليدا لمشاركة أهالي بني سويف فيها، بجانب ذكري يوم الشهيد 9 مارس الذي يوافق ذكرى اسشهاد البطل" الفريق أول عبد المنعم رياض"رئيس أركان حرب القوات المسلحة في مارس 1969

من جهتها أضافت وكيل التعليم أن المدرسة الإعدادية _التي تحمل اسم الشهيد سالم شعبان أحد شهداء الواجب من الشرطة _تتكون من 5 طوابق ، وتضم 9 فصول بإجمالي 370 طالبة (150 طالبة بالصف الأول + 108 بالصف الثاني + 112 بالصف الثالث) ، حيث يشتمل الدور الأول :المسرح،الأمن ، حجرة العاملات، فيما يضم الدور الثاني:مكتب الإدارة،حجرة الإدارييين، معمل علوم، حجرة زائرة صحية، وحدة تدريب،بينما يشتمل الدور الثالث على 4 فصول دراسية ومعمل أوساط،في حين يحوى الدور الرابع 4 فصول دراسية، مكتبة، حجرة المجال الصناعي ، و7 فصول بالدور الخامس