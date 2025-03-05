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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سحب تجمعات مياه الأمطار بشوارع الشهداء

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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تفقد وليد سالم رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، اليوم يرافقة محمد عمران نائب رئيس المدينة أعمال السحب الفوري لتجمعات مياه الأمطار بالشهداء، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، حيث يتم سحب تجمعات المياه بالشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية سواء للمواطنين أو السيارات، وفتح جميع بالوعات سحب مياه الأمطار.

ومن جانبه شدد رئيس المدينة علي رؤساء الوحدات القروية بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار بقرى وحداتهم والإشراف المستمر وكذلك التعامل الفوري مع نتائج سقوط الأمطار موجها باستمرار توجيه التوعية للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر إزاء أسلاك وأعمدة الكهرباء بعدم الاقتراب منها أو لمسها وحثهم على توعية أطفالهم بالابتعاد عن مهمات الكهرباء حفاظاً على سلامتهم.

 

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