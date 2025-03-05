5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، ووسط الطلب المتزايد على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4130 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بقيمة دولار، لتسجل مستوى 2917 دولار.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4720 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3540 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2754 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 33040 جنيها.

فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 35 جنيها خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4090 جنيها، واختتم عند مستوى 4125 جنيها، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 33 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند 2891 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2918 دولار.

أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بفعل عوامل متباينة، حيث تلقى المعدن الأصفر دعم من الطلب، وسط تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية، لكن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية حد من الارتفاعات.

ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25٪ على الواردات المكسيكية والكندية حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية الصينية إلى 20٪، مما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية بالأسواق الدولية.

أضاف، إن تصاعدت التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء مفاوضات اتفاق السلام، عزز من الطلب على الذهب لاسيما مع توقف الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب مشتركة في مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة أمس الثلاثاء، وهذا يمثل أول خطاب له في الكونجرس منذ عودته إلى السلطة.

ولفت، إمبابي، إلى أن الدولار الأمريكي تعرض للهبوط، وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي عقب تطبيق التعريفات الجمركية، في حين تراهن الأسواق على أن الرئيس ترمب سيجد سبب للتراجع عن تهديداته بالتعريفات الجمركية.

وصرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في مقابلة تلفزيونية على قناة فوكس نيوز أن الرئيس ترمب قد يعيد النظر في سياسة التعريفات الجمركية بعد أقل من 48 ساعة من تنفيذها.

أكدت كندا أنها ستفرض تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية، كما أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء أنها ستفرض تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 15٪ على واردات المنتجات الزراعية الرئيسية من الولايات المتحدة.

أشار، إمبابي، أن التعريفات الجمركية، ستزيد من خطر اندلاع حرب تجارية عالمية، وتعزز من قوة الذهب، كوسيلة للتحوط من الخسائر المحتملة للدولار.

أضاف، أن التعريفات التجارية التي فرضها ترامب من شأنها أن تقوض إنفاق المستهلك الأمريكي، وتغذي المخاوف بشأن آفاق أكبر اقتصاد في العالم، وهو من شأنه أن يقدم المزيد من الدعم للذهب.

في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد (ISM) إلى 50.3 في فبراير من 50.9 في الشهر السابق، بينما قفز مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية على الواردات.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير التوظيف ADP المقرر صدوره اليوم الأربعاء وتقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة للحصول على أدلة على مسار أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.