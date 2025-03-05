بوتين: يجب تعزيز نشاط وزارة الداخلية في المناطق الروسية الجديدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة تعزيز نشاط وزارة الداخلية في المناطق الروسية الجديدة.

وأشاد الرئيس؛ بوتين، خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الداخلية الروسية، بعمل ضباط إنفاذ القانون في المناطق الحدودية والمناطق الجديدة.

وقال الرئيس الروسي "أود أن أشير بشكل خاص إلى أولئك الذين يخدمون في دونباس ونوفوروسيا ومنطقة كورسك"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف بوتين أن الموظفين، رغم أعباء العمل الثقيلة، بذلوا كل ما في وسعهم لضمان سير العمل اليومي للأقسام الإقليمية.

وقال أيضا إن عملية إصدار جوازات السفر لسكان دونباس ونوفوروسيا اكتملت بشكل كامل تقريبا.