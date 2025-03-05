رئيس أشمون يتفقد مستجدات العمل بملف التصالح في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، أعمال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومتابعة انضباط الأداء وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين وإصدار شهادات البيانات والمتغيرات الخاصة بطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ومتابعة أعمال أرشفة ملفات التصالح وذلك لإستخراج نموذج 8 النهائي، وجاء ذلك بحضور مسؤولي ملف التصالح بأشمون.

ووجه النمر بتسريع معدلات أداء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال تفقده للمركز التكنولوجي أكد النمر بضرورة التواجد على مدار اليوم للإستماع إلى أي شكوي أو استفسار والعمل على حلها فورا، مشددا على تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال تلك الملف، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.

ولفت إلى انتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بديوان عام مجلس مدينة أشمون لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقا للقرارات المنظمة لذلك، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

وأكد على أنه يتم المتابعة المستمرة من قبل محافظ المنوفية لمنظومة تلقى طلبات التصالح، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولًا بأول وبما يحقق الصالح العام.