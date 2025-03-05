محافظ الشرقية يُشيد بدور مديرية الأوقاف وتعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بدور مديرية أوقاف الشرقية وتضامنها المثمر مع مؤسسة التكية للتنمية بالزقازيق المشهرة برقم ٣٦٢٠ لسنة ٢٠٢٠م ، فى إقامة مائدة الرحمن بساحة مسجد الفتح بمدينة الزقازيق ، و ذلك لإستقبال الصائمين و تقديم وجبات الإفطار.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجاً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف قيام المديرية بالتعاون مع مؤسسة التكية و إقامة مائدة الرحمن بساحة مسجد الفتح بمدينة الزقازيق و ذلك طوال شهر رمضان الكريم لتقديم وجبات إطعام تقدر بحوالي ٣٠٠٠ وجبة إفطار يومياً للصائمين.