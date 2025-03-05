غدا.. مداح الرسول أحمد الكحلاوي يفتتح أولى ليالي النسخة التاسعة من "هل هلالك"

يطلق قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، النسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك"، وذلك في الثامنة من مساء غدا الخميس 6 مارس الجاري على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة في رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

يحيي الليلة الأولى من التسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، مداح الرسول الفنان الكبير "أحمد الكحلاوي" بمصاحبة فرقته الموسيقية، حيث يعيش الجمهور وقتا ممتعا مع المديح النبوي والإنشاد الديني بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني التى تعبر عن مباهج وسمات شهر رمضان الكريم.

كما تتضمن النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" مشاركة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" وذلك يوميا لمدة 15 ليلة عرض متتالية.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك في نسخته التاسعة "ركن الطفل"، الذي يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج.

وتهدي وزارة الثقافة فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك للجمهور، حيث يفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون مجانا للجمهور، طوال فترة إقامة البرنامج التي تستمر حتى يوم الخميس 20 مارس الموافق 20 رمضان.