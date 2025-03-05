نتنياهو بعد السيطرة على قمة جبل الشيخ: غيرنا موازين القوى في الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده حققت ما وصفه بـ"إنجاز استراتيجي"، عبر وصولها إلى قمة جبل الشيخ في سوريا، معتبرًا أن ذلك يمثل تغييرًا في موازين القوى الإقليمية.

وأشار نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي يخوض معارك على سبع جبهات مختلفة في الوقت ذاته، وهو ما وصفه بأنه "قدرة نادرة" تمتلكها قلة من الجيوش حول العالم. كما شدد على أن نتائج هذه المواجهات لن تؤثر فقط على إسرائيل اليوم، بل ستحدد مستقبل الأجيال القادمة.

وفي خطوة لتعزيز استقلالية القرار العسكري الإسرائيلي، أوضح نتنياهو أن حكومته تسعى لزيادة الإنتاج العسكري المحلي، ما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد الخارجي، ويخفف من الضغوط السياسية التي قد تفرضها بعض الدول المصدرة للأسلحة.

على صعيد آخر، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ملف الأسرى، مؤكدًا نجاح تل أبيب في استعادة عدد منهم، وتعهد بمواصلة الجهود لإعادتهم جميعًا. كما أثنى على الدور الذي يلعبه رئيس الأركان الحالي هرتسي هليفي في تعزيز قوة الجيش، مشيرًا إلى أن إيال زامير سيتولى قريبًا قيادة الأركان لتعزيز النهج الأمني الإسرائيلي.

وفي ختام تصريحاته، شدد نتنياهو على أن حكومته عازمة على تحقيق ما أسماه بـ"النصر المطلق"، مؤكدًا أن إسرائيل استعادت السيطرة على الوضع الأمني، وقادرة على الرد بقوة على أي تهديد محتمل.

ويأتي هذا التصعيد الخطابي في ظل توترات أمنية متزايدة، حيث تسعى إسرائيل إلى تعزيز تفوقها العسكري وتحقيق مكاسب استراتيجية وسط تحديات إقليمية ودولية. كما تعكس تصريحات نتنياهو رغبة في ترسيخ صورة "إسرائيل القوية" داخليًا وخارجيًا، لا سيما في ظل الأزمات السياسية التي يواجهها.

