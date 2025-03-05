المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يبدأ دورته السنوية بمراجعة خطط وميزانيات التنمية

افتتح المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية الصينية، دورته الثالثة صباح اليوم الأربعاء في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة آخرون الجلسة الافتتاحية، وقدم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ تقرير عمل الحكومة خلال الجلسة.

وراجع المشرعون تقريرا من مجلس الدولة حول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2024 ومسودة الخطة لعام 2025، إلى جانب مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2025.

كما راجع المشرعون تقريرا من مجلس الدولة حول تنفيذ الميزانيات المركزية والمحلية لعام 2024 ومسودة الميزانيات المركزية والمحلية لعام 2025، إلى جانب مسودة الميزانيات المركزية والمحلية لعام 2025.

وشرح لي هونغ تشونغ نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مسودة تعديل لقانون نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ونواب المجالس المحلية لنواب الشعب الصيني على كافة المستويات