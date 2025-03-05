محمد سامي عن رفض طارق لطفي دور الشاذ: راجع نفسك

حرص المخرج محمد سامى على توضيح التصريحات التى أدلى بها الفنان طارق لطفي فى أحد البرامج عن طبيعة دوره فى مسلسل "كلام على ورق" والذى تم عرضه منذ ما يقرب من 11 عاما تقريبا.

وقال محمد سامي، في بيان صحفي، ردا على كلام طارق لطفي المنتشر اليومين دول أولا طارق ممثل محترم وإنسان جميل واشتغل معايا مرتين، مرة في مسلسل "مع سبق الإصرار"، ومرة تانية في مسلسل "حكاية حياة"، وأعتقد الدورين كانوا مهمين ومحترمين جدا وحقق فيهما نجاحا مهما، بعدها عرضت عليه دور في مسلسل "كلام على ورق" وحصل خلاف إنتاجي علي الأجر تقريبا وعلى مساحة الدور، وعمل الدور ساعتها الراحل الجميل الأستاذ حسين الإمام والكلام ده سنة ٢٠١٤ يعني من ١١ سنة.

وتابع سامي: "فوجئت أن طارق لطفي طالع دلوقتي يقول أنه رفض يقدم الدور لأنه كان دور واحد شاذ جنسيا، وبدأ يتكلم عن المجتمع والناس وخوفه على الجمهور وكلام غريب جدا بحالة من المبالغة والاسترسال لكسب ود الجمهور واللعب على الحالة الدينية والمتحفظة عند الجمهور العربي، ولكن فاته حاجة مهمة إنه بيتكلم عن دور في عمل مصور وموجود والناس تقدر تتفرج عليه، و الدور مش دور شاذ ولا ليه علاقة بالشواذ".

وأضاف المخرج:" مش فاهم طارق قال كدة ليه واخترع الموضوع دة إزاي و كمان عمل حكاية غريبة جدا أنا مش فاهمها وإنه خاف على عيلته وأسرته وطلعني بروج لشيء غريب جدا، أنا أول مرة وسط عرض عمل ليا أسمح لحد ياخدني لموضوع جانبي ولكن كان لازم أرد، لأن لو طارق عنده عيلة فأنا كذلك".

واستطرد محمد سامي:"ومع إحترامي ليك يا طارق كلامك مختلق وغير صحيح والدور موجود ينفع الناس تشوفه وكان حسين الإمام رحمة الله عليه طالع بيحب روجينا و هي حبيبة عُمره وأنتيمه ماجد المصري وأحمد زاهر وأشرف زكي".

واختتم محمد سامي حديثه وقال:"وكان جدع مايع عشان أمه رقاصة وصاحب كباريه وده اللي كان عاجبك في الدور وعملت معايا بروڤة أداء عليه وعلى مياعته وكان عاجبك، راجع نفسك يا صديقي قبل إلقاء قنابل تزعل زميلك منك، ومعلش إني رديت بالشكل دة ولكن لا بد من الرد للتوثيق، كلامك كان لازم يترد عليه وكل سنة وأنت طيب وأسرتك الكريمة بخير ولو أنت ترفض تقديم دور الشاذ فأنا قبلك أرفض أخرجه".

يذكر أن طارق لطفي يشارك في دراما رمضان الجاري بمسلسل “العتاولة 2” ، بينما يعرض للمخرج محمد سامي المسلسلات “إش إش”، و"سيد الناس".