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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة المنوفية: حملات تفتيش مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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 كثّفت فرق العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية والإدارات التابعة جهودها في الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر فبراير 2025.

جاءت هذه الحملات تحت إشراف الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر، وبمتابعة الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، بهدف ضمان التزام المنشآت بالمعايير الصحية والقانونية، وتقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين.

وشملت الحملات التفتيشية المرور على 884 منشأة طبية خاصة، تضمنت عيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومعامل تحاليل وحضانات ومراكز طبية، بالإضافة إلى محال النظارات الطبية. وأسفرت النتائج عن:

  • 260 منشأة التزمت بالاشتراطات الصحية.
  • 452 منشأة تلقت إنذارات لتصحيح المخالفات.
  • 95 منشأة تم غلقها إداريًا لعدم استيفاء الشروط.
  • 77 منشأة جارٍ استصدار قرارات غلق لها.

وتؤكد مديرية الصحة بالمنوفية استمرار حملاتها التفتيشية على كافة المنشآت الطبية الخاصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حرصًا على تحسين جودة الخدمات الطبية والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

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