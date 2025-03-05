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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنه.. مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الرابع بالعمرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء وقوفه في شباك غرفته بمنطقة العمرانية في الجيزة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شخص من علو، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 40 عامًا، وسقط من الطابق الرابع عقب اختلال توازنه أثناء وقوفه في شباك غرفته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن أختل توازنه الأجهزة الأمنية النيابة العامة غرفة عمليات النجدة