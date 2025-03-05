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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة عامل في مشاجرة ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالتعدي على عامل وإصابته بجرح قطعي في الوجه وسحجات متفرقة بالجسم، إثر اعتداء عاطل عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة في منطقة بولاق الدكرور.

خلافات الجيرة تتسبب في مشاجرة وإصابة عامل ببولاق الدكرور

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن إصابة أحدهما.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بجرح قطعي في الوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر اعتداء جاره، البالغ من العمر 20 عامًا، عليه بسلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، والذي أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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