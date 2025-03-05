الاستجابة لـ 2541 شكوى وطلبا خلال شهر فبراير الماضي بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية استقبلت 2589 شكوى وطلب خلال شهر فبراير الماضي، تمت الاستجابة إلى 2541 شكوى وطلبا بنسبة 98%، وفقا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجاري استكمال مراجعة وفحص 48 شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فضلا عن استقبال 16 شكوى للمواطنين واردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم حسمها كلها بنسبة 100%.

وأوضح وليد عبد الحميد، مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن 16528 أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظاميAndroid & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة shakwa@sharkia.gov.eg كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط)، وفاكس 2369134 /055 أو من خلال الرسائل على الفيس بوك: https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar، ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة (01270664666).