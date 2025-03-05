ads
الأربعاء 05 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رحاب هاني: الموسم السينمائي لا يتأثر بموسم دراما رمضان

رحاب هاني
رحاب هاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الناقدة الفنية رحاب هاني، أن الموسم السينمائي الحالي لن يتأثر مع موسم دراما رمضان، ولا يمثل عائقا كبيرا كما يعتقد البعض، وذلك لأن العمل الجيد يفرض نفسه تحت أي ظروف، وفي أي مواسم فنية أو زخم في المعروض الفني.

وتابعت الناقدة الفنية رحاب هاني في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن السينما بشكل عام في مرحلة تغيير جلد، بموجة شبابية لوجوه تتصدر المشهد السينمائي للمرات الأولى، وهو ما يجعلنا نتعاطف مع الموسم الحالي، ويجعل له جماهيرية إلى حد كبير.

وأكدت أننا بطبيعتنا نميل إلى وضع عناوين وتصنيفات مثل الموسم الرمضاني وموسم العيد السينمائي وهكذا، ولكن في الأخير الفن متاح طوال العام سواء على مستوى دراما الأوف سيزون مع دراما رمضان، وأيضا المواسم السينمائية المتلاحقة.

رحاب هانى دراما رمضان الموسم السينمائى السينما الموسم الرمضانى