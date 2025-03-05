رحاب هاني: الموسم السينمائي لا يتأثر بموسم دراما رمضان

أكدت الناقدة الفنية رحاب هاني، أن الموسم السينمائي الحالي لن يتأثر مع موسم دراما رمضان، ولا يمثل عائقا كبيرا كما يعتقد البعض، وذلك لأن العمل الجيد يفرض نفسه تحت أي ظروف، وفي أي مواسم فنية أو زخم في المعروض الفني.

وتابعت الناقدة الفنية رحاب هاني في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن السينما بشكل عام في مرحلة تغيير جلد، بموجة شبابية لوجوه تتصدر المشهد السينمائي للمرات الأولى، وهو ما يجعلنا نتعاطف مع الموسم الحالي، ويجعل له جماهيرية إلى حد كبير.

وأكدت أننا بطبيعتنا نميل إلى وضع عناوين وتصنيفات مثل الموسم الرمضاني وموسم العيد السينمائي وهكذا، ولكن في الأخير الفن متاح طوال العام سواء على مستوى دراما الأوف سيزون مع دراما رمضان، وأيضا المواسم السينمائية المتلاحقة.