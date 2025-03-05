جرعة مخدرات زائدة وراء العثور على جثة سوداني في أكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة شاب يحمل جنسية دولة السودان داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، أن جرعة زائدة من المواد المخدرة سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوفاة شاب داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب سوداني يبلغ من العمر 25 عامًا، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، كما أسفرت التحريات عن تعاطي المتوفى جرعة زائدة من الحشيش والكوكايين، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.