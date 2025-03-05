محافظ المنوفية يزور مصابي غزة بمستشفى الجامعة ومعهد الأورام بشبين الكوم.. صور

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية،عددا من الأسر الفلسطينية بمستشفى الجامعة ومعهد الأورام بشبين الكوم، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من توافر الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب، ومحمد موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، وطارق أبو حطب، رئيس حي غرب شبين الكوم.

وتفقد المحافظ جميع الحالات المتواجدة بالمستشفى، واطلع على مدى توافر أوجه الرعاية الطبية بمختلف التخصصات، كما أجرى حوارات مع المصابين وأسرهم للاطمئنان على احتياجاتهم الصحية والمعيشية.

وفي لفتة إنسانية، قدم محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية للأسر الفلسطينية، شملت مواد غذائية وملابس وبطاطين، كما استجاب لطلبات حالتين بتوفير كرسي متحرك وهاتف محمول، موجهًا بتنظيم حفل إفطار جماعي للمصابين وذويهم بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر، إلى جانب تنظيم رحلة ترفيهية للأطفال الفلسطينيين المرافقين للمصابين لإدخال البهجة على قلوبهم.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بأحد ذوي الهمم واستمع إلى مطالبه، مقدمًا له دعمًا ماليًا، ووعده بلقائه في مكتبه غدًا لتلبية احتياجاته.

وأكد أبو ليمون تسخير كافة الإمكانيات لتقديم الرعاية الشاملة للأشقاء الفلسطينيين، مع إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لضمان سرعة شفائهم، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية، وتواصل جهودها لدعم أهل غزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبهم، أعرب المصابون الفلسطينيون عن شكرهم وتقديرهم للرئيس السيسي، مؤكدين امتننانهم للدعم المصري المستمر، وما يحظون به من رعاية طبية متكاملة لهم ولأسرهم.

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