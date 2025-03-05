الولايات المتحدة ترشح سفيرًا جديدًا لدى الناتو

تعهد مرشح الادارة الأمريكية لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسى "ناتو" ماثيو ويتاكر بتعزيز دور الحلف.. مشيرا الى أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال ملتزما بدعم الحلف.

وقال ويتاكر - في تصريح نقلته منصة جلوبال ساوث الاخبارية - إنه "إذا تم تأكيد ذلك، فسأعمل بلا كلل لتعزيز التحالف، وضمان أمن الشعب الأمريكي والحفاظ على دور أمتنا كمنارة للحرية".

وقال ويتاكر في جلسة تأكيد تعيينه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن "الرئيس ترامب كان واضحا، وإن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحلف شمال الأطلسي والسلام من خلال القوة".

وعمل ويتاكر (55 عاما)، وهو محام في السياسة الخارجية في وزارة العدل خلال فترة ولاية ترامب الأولى، بما في ذلك ثلاثة أشهر من أواخر 2018 إلى أوائل 2019 كمدعي عام بالإنابة.

ومن المتوقع أن يتم تأكيد تعيينه، حيث يسيطر زملاء ترامب الجمهوريون على الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وجاءت تصريحات ويتاكر وسط توترات بشأن ميل ترامب الواضح تجاه روسيا منذ أن بدأ فترة ولايته الثانية في البيت الأبيض في يناير الماضي مما صدم حلفاء الناتو التقليديين في أوروبا.