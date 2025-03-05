محافظ الجيزة يعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن المهندس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الأربعاء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 3 يوليو المقبل، وسيكون حدثًا كبيرًا وضخمًا ويومًا سعيدًا لكل المصريين، وتستمر فعالياته على مدار أيام 3، و4، و5 يوليو، ويشهد حضور عدد من رؤساء وملوك دول العالم وأهم الشخصيات في العالم.

وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي عقده للصحفيين والإعلاميين، إنه تم عقد ثلاثة اجتماعات مع رئيس الوزراء، وتم الاتفاق على سيناريو متوقع للافتتاح الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، وأثناء الافتتاح يقام جولات في جنوب سيناء والأقصر والمناطق السياحية بمصر.