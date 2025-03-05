أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن إقامة معرض أهلا رمضان بمدينة أبوحماد ، والمُقام بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ورئاسة المركز امام مجلس المدينة على مساحة 500 م ويضم 12 باكية لتقديم مختلف السلع الغذائية والرمضانية واللحوم والفواكة والخضراوت بأسعار مخفضة للمواطنين تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وجه المحافظ المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بضرورة ضخ كميات كافية من السلع الأساسية والرمضانية، ومتابعة إلتزام العارضين بالأسعار المقررة طوال فترة عمل المعرض، مؤكدًا على عدم السماح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين، مع ضرورة إستمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المعلنة ومنع أي تجاوزات، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه المبادرات التي تخدم المواطن وتوفر له إحتياجاته بأسعار مناسبة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة قد إنتهت من إقامة وإفتتاح معارض أهلاً رمضان بمراكز ومدن المحافظة لتوفير مختلف السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.