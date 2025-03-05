ارتفاع أسعار الذهب في مصر مدعومًا باستقراره عالميا

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع تدريجي خلال تداولات اليوم بعد الدعم الذي وجده من ارتفاع سعر الذهب العالمي واستقراره خلال تداولات اليوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع، بينما يبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية مرتفع ليدعم ارتفاع الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4130 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس بمقدار 3 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 4122 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند المستوى 4125 جنيها للجرام.

الارتفاع الحالي في مستويات الذهب المحلي يأتي بدعم من استقرار سعر الذهب العالمي مرتفعاً بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ليساهم في دعم تسعير الذهب المحلي.

استقر سعر الذهب اليوم فوق المستوى 4120 جنيها للجرام في محاولة لتكوين قاعدة سعرية وتكوين زخم صاعد كافي لاستكمال الصعود واستهداف القمة السعرية الأخيرة التي سجلها عند المستوى 4175 جنيها للجرام.

يبقى الدعم الرئيسية لتحركات الذهب المحلي حالياً من تحركات سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى دعم بسيط من حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك بسبب استقرار تحركات سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة وتحركه بشكل تدريجي بدون قفزات مفاجئة.

توقعات أسعار الذهب

شهد الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات اليوم في ظل انخفاض مستويات الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، بينما يستمر الترقب في الأسواق لتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على الأسواق.

ارتفع سعر الذهب المحلي من جديد مع بداية تداولات اليوم بشكل تدريجي وذلك بدعم من استقرار سعر الذهب العالمي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع، من جهة أخرى يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاع تدريجي مما يساهم في بقاء سعر الذهب مرتفعاً

استقرت تداولات الذهب العالمي في التداول فوق المستوى 2900 دولار للأونصة وذلك بعد الدخول في تصحيح سلبي خلال الأسبوع الماضي ليستمر التداول منذ بداية الأسبوع فوق هذا المستوى، حيث يظهر مؤشر الزخم ميل نحو الارتفاع وتبقى القمة الأخيرة التي سجلها الذهب عند 2956 دولار للأونصة هي المستهدف على المدى القصير.

أما عن السعر المحلي:

استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 فوق المستوى 4120 جنيها للجرام منذ أن افتتح تداولات الأمس فوق هذ المستوى ليحاول تكوين قاعدة سعرية تساعده على استمرار الصعود واستهداف قمته السعرية الأخيرة عند 4175 جنيها للجرام.